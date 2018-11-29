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Молодые ученые Подольска разработают цифровые технологии для сельского хозяйства горокруга
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 29 Ноября 2018, 12:50
Как проинформировал «РИАМО в Подольске» председатель Совета молодых ученых и специалистов горокруга Алексей Стулов, в подмосковном Подольске молодые ученые примут участие в разработке цифровых проектов для сельского хозяйства горокруга, в том числе беспилотных тракторов и роботизированных доильных установок.
28 ноября в муниципалитете на базе ФГБУ «Подольская машинно-испытательная станция» прошел круглый стол «Внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве» с участием Совета молодых ученых и специалистов (СМУС) Подольска, а также представителей администрации и министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
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