30ноября 2018
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Подмосковье примет участие в международной выставке развития туризма во Франции 26 января
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 30 Ноября 2018, 12:08
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области, власти французского региона Овернь-Рона-Альпы, где расположен знаменитый горнолыжный курорт Куршевель, пригласили Подмосковье принять участие в международной выставке гостеприимства и общественного питания.
С 26 по 30 января Международная выставка Worldwide Hospitality & Food Service Event 2019 (Sirha) пройдет в одном из крупнейших городов Овернь-Рона-Альпы – Лионе (Франция). Приглашение передал вице-президент Регионального совета Овернь-Рона-Альпы Филипп Менье в ходе личной встречи с заместителем председателя правительства Московской области Денисом Буцаевым на V Международном агропромышленном молочном форуме, прошедший в Красногорске 27-28 ноября.
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