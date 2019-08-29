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Нынешним летом в Подмосковье собрали больше клубники
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 29 Августа 2019, 11:37
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что за лето в Подмосковье собрали около 1400 тонн клубники.
Отмечается, что сбор урожая малины, клубники и голубики начался в регионе в первой декаде июня. Ягоду собирают восемь крупных производителей и небольшие хозяйства на площади порядка 450 гектаров.
В этом сезоне подмосковные аграрии увеличили сбор клубники по сравнению с 2018 годом. На данный момент уже собрано 1393 тонны ягоды.
Разин подчеркнул, что дожди внесли свои коррективы в планы.
При этом сезон сбора ягоды еще не окончен.
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