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Сотрудникам подмосковного перевозчика «Мострансавто» повысили зарплату
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 5 Сентября 2019, 12:17
Как заявил генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов, что в текущем году подмосковный перевозчик «Мострансавто» повысил заработную плату своим сотрудникам, индексация составляла до 10%.
Мурашов подчеркнул, что в мае 2019 года заработная плата работников была проиндексирована на 4,26%. Исключение составили сотрудники рабочих специальностей, которым в апреле этого года уже увеличили заработную плату на 10%.
В прошлом году впервые за пять лет в среднем на 24% повысили зарплату водителям автобусов во всех филиалах «Мострансавто».
Для всех работников на предприятии предусмотрен расширенный социальный пакет: предоставляется общежитие сотрудникам из других городов, льготные путевки в подведомственный пансионат «Нара», выплачивается компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей, кроме того, в этом году впервые организован отдых детей сотрудников на Черноморском побережье.
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