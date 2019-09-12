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Оборот оптовой торговли в Подмосковье за 7 месяцев увеличился более чем на 11,5%
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 12 Сентября 2019, 12:18
Как проинформировала пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья, что оборот оптовой торговли в Московской области за январь-июль 2019 года увеличился более чем на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,5 триллиона рублей.
Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников добавил, что общий объем оборота оптовой торговли увеличился на 11,5% и составил 3542,6 миллиарда рублей.
Он уточнил, что оптовые продажи индивидуальных предпринимателей и организаций, основным видом экономической деятельности которых является оптовая торговля, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, в Подмосковье в сопоставимых ценах увеличились к соответствующему периоду 2018 года на 10,9% и составили 2465,3 миллиарда рублей.
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