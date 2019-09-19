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Сыроварам Подмосковья предоставили три гранта на общую сумму 81 млн рублей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 19 Сентября 2019, 12:14
Как информирует пресс-службы ведомства, что в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья состоялся конкурс по отбору предпринимателей, которые планируют разместить и модернизировать сыроварни на территории Московской области, было выдало три гранта на общую сумму 81 миллион рублей.
Министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин подчеркнул, что по итогам заседания конкурсной комиссии по отбору малых форм хозяйствования Московской области, реализующих мероприятия по развитию производства сыров на территории региона, предоставлено три гранта на общую сумму 81 миллион рублей.
Поддержка предоставлена в целях строительства двух модульных сыроварен в Дмитровском и Рузском городских округах, а также ремонта и переустройства существующего помещения под сыроварню в городском округе Шаховская.
Проектная мощность трех новых сыроварен составит 375 тонн продукции в год.
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