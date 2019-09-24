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Власти Подмосковья выделили гранты на сумму почти 370 млн руб на поддержку аграриев
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 24 Сентября 2019, 12:07
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, что с начала 2019 года аграриям Московской области в правительстве региона выделили 53 гранта на общую сумму в 369,7 миллиона рублей.
Разин подчеркнул, что на поддержку 25 начинающих фермеров выделены 59,5 миллионов рублей, на развитие семейных животноводческих ферм мы предоставили семь грантов на сумму 165,7 миллиона, производители сыра получили три гранта общей суммой 81 миллион рублей и 63,5 миллиона рублей передано на реализацию проектов «Агростартап».
Общая сумма грантов по сравнению с прошлым годом будет увеличена, за весь 2018 год она составила 404 миллиона рублей. А в это году планируется провести еще два конкурса на соискание грантов в рамках реализации мероприятий госпрограммы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».
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