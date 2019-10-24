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Ставку аренды подмосковной земли увеличили на 3,7%
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 24 Октября 2019, 12:20
На заседании, которое состоялось 24 октября, депутаты Мособлдумы приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому арендная ставка на земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, увеличивается на 3,7% в 2020 году.
Отмечается, что речь идет о росте базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Подмосковья или государственная собственность на которые не разграничена. Данная мера необходима для увеличения доходной части регионального бюджета.
Проект закона был одобрен 17 октября. Предлагается увеличить базовый размер на 3,7%. Комитет предлагает принять законопроект за основу и в целом.
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