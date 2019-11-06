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Почти 61 тыс детей из многодетных семей Подмосковья получили выплаты за школьную форму
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 6 Ноября 2019, 12:00
Как проинформировала пресс-служба министерства социального развития региона, что в Московской области выплату на школьную форму оформили на 60,1 тысячи детей из многодетных семей на общую сумму 181,5 миллионов рублей.
Как проинформировала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, что размер выплаты составляет 3000 рублей. Для получения выплаты многодетные родители предоставляют справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе.
В подмосковных многодетных семьях воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе Московской области, раз в год.
Прием заявлений на выплату продлится до 5 декабря.
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