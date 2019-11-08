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Подмосковье вошло в тройку лидеров по развитию малого и среднего бизнеса в России
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 8 Ноября 2019, 12:22
Как рассказала министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова, что Московская область замыкает тройку лидеров среди регионов России по развитию малого и среднего предпринимательства.
Егорова подчеркнула, что сейчас мы располагаемся на третьем месте в России по развитию малого и среднего бизнеса. У нас 346 тысяч субъектов. И эта цифра постоянно растет.
Кроме того, она рассказала о системных мерах поддержки для малого и среднего бизнеса, которые действуют на территории Московской области.
Егорова подчеркнула, что мы предоставляем льготы, предоставляем интересные площадки для размещения бизнеса, возмещаем затраты на капитальные вложения, например, на закупку оборудования. Также мы субсидируем процентную ставку по кредитам. Это существующие на сегодняшний день меры поддержки, а в начале следующего года мы постараемся провести работу совместно с министерством экономики и финансов Московской области по оптимизации этих мер поддержки.
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