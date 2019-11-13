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Более 244 тыс тонн хлеба изготовили в Подмосковье за 9 месяцев этого года
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Экономика — 13 Ноября 2019, 13:12
Как информирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, что московская область произвела за девять месяцев 2019 года 244 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин подчеркнул, что объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Подмосковье за девять месяцев текущего года составил 244 тысячи тонн.
На сегодняшний день на производстве хлебобулочной продукции в Московской области специализируется более 200 предприятий, из которых 35 крупных или средних хлебозаводов, а также более 180 производителей хлебопекарных изделий, мучных кондитерских изделий, мелких пекарен и цехов.
Самыми крупными являются хлебозаводы ЗАО «Щелковохлеб» в Щелкове (мощность производства — 60 тысяч тонн в год), АО «Серпуховхлеб» в Серпухове (42 тысячи тонн в год), ОАО «Ореховохлеб» в Орехово-Зуевском округе (35 тысяч тонн в год).
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