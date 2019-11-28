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Уборка овощей открытого грунта завершилась в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 28 Ноября 2019, 11:21
Как информирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, что в Московской собрали 295 тысяч тонн овощей открытого грунта, в регионе завершили данные работы.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин подчеркнул, что в этом году в регионе овощи открытого грунта собрали с площади 8200 гектаров, что составляет 100% от намеченного плана. Валовый сбор овощей составил 295 тысяч тонн.
Министр отметил сельхозпредприятия, которые лидируют по площади посадки и сбору овощей в Подмосковье. Это «Агрофирма «Бунятино», «Куликово» и «Мосагрофуд-Д» Дмитровского городского округа.
Это крупнейший в области сельхозпроизводитель овощей и картофеля. Здесь собрали 128,3 тысячи тонн овощей с площади порядка 4000 гектаров.
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