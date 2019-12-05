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Городские округа Подмосковья получат около 3 млрд руб на ликвидацию незаконных свалок
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 5 Декабря 2019, 12:05
Как рассказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова на заседании регионального парламента, что субсидии в размере около 3 миллиардов рублей на ликвидацию незаконных свалок поступят в муниципалитеты Подмосковья в 2020 году.
Мухтиярова подчеркнула, что субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок увеличены на 412 миллионов рублей. Всего на эти цели планировалось направить в 2020 году 2,56 миллиарда рублей.
С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.
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