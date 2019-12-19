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Агрокомплекс Подмосковья планирует увеличить объем привлеченных инвестиций в 2020 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 19 Декабря 2019, 12:15
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что в следующем году агропромышленный комплекс Подмосковья планирует привлечь порядка 45 миллиардов рублей инвестиций, это больше, чем было привлечено в 2019 году.
Разин подчеркнул, что в этом году агропромышленный комплекс Московской области привлек 40 миллиардов рублей инвестиций.
Министр также добавил, что в 2019 году в Подмосковье ввели в оборот 60 тысяч гектаров земли. В «красной» зоне по вводу земли в оборот оказались Волоколамский округ, Зарайск и Воскресенск.
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