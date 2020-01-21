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Стоимость проезда по новой платной дороге в Подмосковье будет самой низкой в стране
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 21 Января 2020, 12:03
Как рассказала министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова, что новая платная трасса длиной 47 километров соединит несколько районов Москвы и населенных пунктов Подмосковья, стоимость проезда составит 10 рублей за километр.
Егорова на заседании правительства Московской области подчеркнула, что в этом году запускается важный проект. Дорога длиной 47 километров соединит районы Солнцево, Бутово, Видное, Лыткарино, Давыдово, Красково, Железнодорожный.
Проезд по трассе составит 10 рублей за один километр. По словам Егоровой, это является самой маленькой стоимостью в стране.
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