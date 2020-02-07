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Свыше 40 млрд руб взыскали с должников судебные приставы Подмосковья в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 7 Февраля 2020, 12:07
Как рассказал руководитель УФССП России по Московской области, главный судебный пристав региона Николай Коновалов, что более 40 миллиардов рублей взыскали в минувшем году с должников судебные приставы Московской области.
Отмечается, что заседание коллегии УФССП России по Московской области, посвященное подведению итогов служебной деятельности управления в 2019 году и задачам на 2020 год, состоялось в пятницу в конференц-зале администрации городского округа Красногорск.
Коновалов подчеркнул, что благодаря всем принятым мерам в результате деятельности управления взыскано более 40 миллиардов рублей. Это на 4,8 миллиарда рублей больше, чем в 2018 году.
Он добавил, что почти на 3,8 миллиарда рублей по сравнению с 2018 годом увеличилась сумма, перечисленная в консолидированный бюджет. В 2019 году она составила 15,4 миллиарда рублей, из них 3,9 миллиарда рублей перечислены в бюджет Московской области.
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