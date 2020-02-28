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Более 20 тыс фиктивных компаний исключили из реестра юрлиц в Подмосковье в 2019 году
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Экономика — 28 Февраля 2020, 11:45
Как проинформировала руководитель управления ФНС России по Московской области Екатерина Макарова, что более 20 тысяч фирм-однодневок исключили из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в Подмосковье за 2019 год.
Макарова подчеркнула, что за прошедший год из ЕГРЮЛ налоговыми органами исключено 23 тысячи организаций с недостоверными данными. В результате активной работы по «чистке» реестров количество юридических лиц с «массовым» адресом сократилось в 53 раза, с «массовыми» руководителями – в 1,7 раза, с массовыми участниками – на 26%.
Она добавила, что такие компании дестабилизируют бизнес-среду.
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