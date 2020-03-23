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Российские аэропорты могут потерять до 60 млрд рублей из‑за коронавируса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 23 Марта 2020, 12:06
Как информирует газета «Известия», что около 50-60 миллиардов рублей могут потерять аэропорты в России из-за ограничения международного авиасообщения в связи с коронавирусом, основной удар придется на воздушные гавани Московского авиаузла.
Отмечается, что аэропорт Домодедово уже потерял 13% трафика, Внуково — пока около 5%, а подмосковный Жуковский — 90%. В аэропортах Московского авиаузла персонал уже перевели на неполный рабочий день.
Руководитель InfraONE Research Александра Галактионова подчеркнула, что цифры подтверждают и в инвесткомпании InfraONE. Оценка реалистичная, это будут в основном прямые убытки из-за снижения трафика.
Уточняется, что доход упадет не только от авиационного сегмента выручки - также снизится прибыль от коммерции.
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