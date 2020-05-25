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Около 2 млрд рублей выделили на поддержку Подмосковья из федерального бюджета
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 25 Мая 2020, 11:40
Как сказано в сообщении пресс-службы Мособлдумы, в правительство России выделило средства из бюджета 56 регионам, чьи доходы по состоянию на 1 мая оказались ниже доходов за два предыдущих года, в их числе – Подмосковье.
Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов сообщил, что данная мера поддержки должна помочь сбалансировать бюджет региона в условиях введенного режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.
Он рассказал, что бюджетные дотации помогут выполнить в регионе соцобязательства перед пенсионерами, семьями с детьми, инвалидами, а еще поддержать бизнесменов Московской области, которые оказались в сложной ситуации из-за ограничений.
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