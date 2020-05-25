25мая 2020
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Выдача ипотечных кредитов в апреле сократилась в России на 40%
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 25 Мая 2020, 11:45
Как информирует в понедельник газета «Известия»,в России в прошлом месяце выдача ипотеки упала на 40%, больше всего сокращений зафиксировали в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Как считают эксперты, такая ситуация связана с коронавирусом и неуверенностью людей в завтрашнем дне. При этом банки в ближайшее время ожидают всплеск запросов на займы из-за госпрограммы для ипотеки под 6,5%.
При этом сокращение числа выдачи ипотеки больше всего отразилось на Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае.
В банках пояснили, что разница между субъектами России связана со строгостью режимов ограничений. Так, в Сибири и на Дальнем Востоке часть организаций просто перешла на другой график, поэтому и выдачи ипотеки там сократились не так значительно.
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