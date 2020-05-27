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Более 12 га земли выделили в Подмосковье для строительства медучреждений и школ
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 27 Мая 2020, 11:27
Как рассказала в интервью официальному порталу правительства Московской области министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, более 12 гектаров земли выделили в Подмосковье для проведения реконструкции и строительства медицинских и образовательных учреждений, всего для социальных проектов с начала года было передано без торгов свыше 26 гектаров земли.
Еще 0,5 гектара предоставили под проектирование учебного корпуса начальной школы на 425 мест, детского технопарка и кампуса для проживания на 200 мест на территории ГОБУ «Московская областная школа-интернат естественно-математической направленности» имени Капицы в Долгопрудном.
Также 1,1 гектара земли предоставлено для строительства лечебно-диагностического центра ГБУЗ Московской области «Московский областной онкологический диспансер» в Балашихе.
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