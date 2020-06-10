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Подмосковье входит в топ‑3 регионов ЦФО по экспорту мороженого
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 10 Июня 2020, 10:23
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, подмосковье занимает второе место среди регионов Центрального федерального округа России по объему экспорта мороженого, в прошлом году экспорт этого продукта составил 1,6 миллиона долларов.
Всего в Подмосковье за 2019 год произвели 52,4 тысячи тонн мороженого. Сладкий десерт в Московской области выпускают десять предприятий, лидером является компания «Чистая линия» из Долгопрудного. За прошлый год компания произвела и реализовала 16 000 тонн продукции, по итогам этого года предприятие планирует увеличить производство до 20 тысяч тонн.
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