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Названа средняя зарплата полицейского и медсестры в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 19 Августа 2020, 13:31
Как рассказала РИАМО в среду министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, подмосковные работодатели разместили через службу занятости более 49 000 вакансий, больше всего востребованы полицейские, медсестры, подсобные рабочие и уборщики.
«Средняя зарплата на должности полицейского составляет 41 047 рублей в месяц, медсестрам в среднем предлагают 27 481 рубль в месяц. Также работодатели нуждаются в специалистах, инженерах и охранниках», - сообщила Фаевская.
Она рассказала, что среди рабочих специальностей наиболее востребованы подсобные рабочие. Их средняя заработная плата в регионе составляет 20 849 рублей. Также работодатели нуждаются в услугах уборщиков производственных и служебных помещений, на этой позиции можно в среднем получать 17 527 рублей в месяц.
Среди рабочих профессий в Подмосковье также востребованы дворники, водители и швеи.
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