05ноября 2020
четверг
|
Компании Подмосковья заключили контракты на 33 млн долларов с участием фонда ВЭД
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 5 Ноября 2020, 12:38
Экспортные контракты на более чем 33 миллиона долларов заключили подмосковные компании при участии регионального фонда ВЭД, этого удалось добиться за первые 9 месяцев 2020 года, сказано в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«Всего услугами фонда ВЭД за первые девять месяцев этого года воспользовались 307 субъектов МСП региона. Экспортные контракты при участии фонда заключили 77 компаний, при этом 18 из них вышли на иностранные рынки впервые», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что этот показатель более чем втрое превышает плановые.
«Малому и среднему бизнесу не всегда просто найти ресурсы для активной работы по экспортному направлению. Сегодня вопрос можно решить при содействии фонда ВЭД», — отметила Зиновьева.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +6 +8
вечером +4 +6 ночью +6 +8
Котировки
Партнеры