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Столичные экспортеры заключили контракты на 500 млн рублей благодаря поддержке города
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 7 Декабря 2020, 10:17
В рамках акселерационной городской программы «Экспортеры 2.0» компании Москвы заключили 43 экспортных контракта почти на 515 миллионов рублей, сказано в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.
«Программа рассчитана на предпринимателей с опытом периодического экспорта. Во время акселерации они осваивают новые маркетинговые инструменты, работают над увеличением продаж и расширением их географии. Одна из важнейших задач для выхода на зарубежные рынки — повышение конкурентоспособности продуктов», — сообщила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.
В рамках данной программы свыше 100 компаний Москвы получат до 2021 года поддержку города. Первые три потока обучения предпринимателей завершились, в них участвовали 59 экспортно ориентированных проектов. В следующем году пройти акселерацию смогут еще 45 предпринимателей.
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