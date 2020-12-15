15декабря 2020
вторник
|
Подмосковные фермеры получили около 6 млрд рублей господдержки в 2020 году
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 15 Декабря 2020, 11:36
Порядка 6 миллиардов рублей от правительства Московской области получили местные аграрии в качестве господдержки, сказано в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«На сегодняшний день сельхозпроизводителям Подмосковья перечислено господдержки в объеме более 5,9 миллиарда рублей. Из них порядка 4,7 миллиарда рублей из регионального бюджета и 1,3 миллиарда рублей из федерального», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
Финансирование сельскохозяйственных организаций и фермеров осуществляет министерством сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья в рамках реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса Московской области.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
вечером -4 -6 ночью -4 -6
Котировки
Партнеры