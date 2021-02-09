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Всероссийский конгресс центров поддержки экспорта пройдет в Подмосковье 10–12 февраля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 9 Февраля 2021, 16:16
Мероприятие, посвященное подведению итогов работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за 2020 год, пройдет 10-12 февраля в Красногорске на территории дома правительства Московской области, сказано в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«В конгрессе примут участие руководители всех центров поддержки экспорта России из 82 регионов. Участниками мероприятия станут более 100 человек», - уточняется в сообщении.
Представители ЦПЭ представят лучшие региональные практики поддержки экспорта, обсудят актуальные вопросы развития внешнеэкономической деятельности, предложат экспортные решения в области поддержки предпринимателей.
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