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На поддержку производства рыбы в Подмосковье выплачено более 23 млн руб в 2020 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 15 Февраля 2021, 17:34
На поддержку производства рыбы в Московской области было выделено более 23 миллионов рублей в 2020 году, рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
«Из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса на развитие отрасли рыбоводства в 2020 году выплачено 23 миллиона рублей. В рамках поддержки рыбохозяйственного комплекса предоставлены субсидии на поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала», - сообщил Сергей Воскресенский.
Сейчас на территории Московской области товарным рыбоводством занимаются порядка 25 рыбоводных организаций. Наиболее крупные из них - «Бисеровский рыбокомбинат» Богородского округа, Егорьевский Рыбокомбинат «Цна», «Нарские острова» Одинцовского округа, рыбхоз «Клинский» городского округа Клин, рыбхоз «Малая Истра», «Сенеж» из городского округа Солнечногорск.
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