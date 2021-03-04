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Москвичи, имеющие подмосковную недвижимость, теперь могут оплатить счета за ЖКУ на mos.ru
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 4 Марта 2021, 09:48
Горожане, которые владеют недвижимостью на территории Московской области, теперь могут оплачивать коммунальные счета через портал mos.ru, информируется на официальном сайте мэра столицы.
«С появлением новых возможностей горожанам не нужно обращаться к разным онлайн-ресурсам, чтобы оплатить ЕПД, газ и услугу вывоза мусора на дачных участках и в загородных домах. Достаточно перейти в сервис «Мои платежи» на mos.ru и оплатить все счета удобным и привычным способом с ноутбука или смартфона», - сообщил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий Москвы Владимир Новиков.
Жители столицы могут оплатить через портал счета за горячую и холодную воду, газ и электричество, услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов и крупногабаритного мусора.
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