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Средний чек в подмосковных ресторанах на Масленицу составит около 600 руб
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Экономика — 4 Марта 2021, 09:48
Обед для жителей Подмосковья, которые решат поесть блины на Масленицу в ресторанах, обойдется в среднем в 600 рублей, рассказал РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Он отметил, что во многих кафе и ресторанах проведут праздничные мероприятия на Масленицу. Так, отведать блины и другие блюда национальной кухни можно в ресторанах «Теремок». Сейчас в Подмосковье открыто 38 таких ресторанов.
«Разнообразен ассортимент блинов. Присутствуют сытные и сладкие блины. Иногда они имеют стилизованные названия: «Илья Муромец», «Куриный Богатырь», «Мясной Богатырь». Есть блинчики с вишневым вареньем и шоколадным кремом. Средний чек составит порядка 600 рублей», — сообщил Воскресенский.
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