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Стала известна стоимость ужина в ресторанах Подмосковья на 8 Марта
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 4 Марта 2021, 09:49
Средний чек на ужин в подмосковных ресторанах в Международный женский день составит 700 – 2,5 тысячи рублей, рассказал РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Всего в Подмосковье работают более 800 ресторанов, более 3 тысяч кафе и 400 баров. Жители Подмосковья смогут отметить 8 Марта отведав как изысканные и авторские блюда, так и традиционные.
«Молодежь и студенты, скорее всего, предпочтут отметить праздник в одном из сетевых предприятий быстрого питания, таких как «Теремок», McDonald’s, KFC, Burger King и других. Стоимость посещения составит в среднем 600 – 800 рублей», — сообщил Воскресенский.
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