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76 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 6 Апреля 2021, 10:14
С 29 марта по 2 апреля в Подмосковье на торги выставили 76 объектов: было объявлено о проведении 31 электронного и 45 «молоточных» аукционов, рассказали РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.
Так, можно взять в аренду земельный участок под растениеводство площадью 805,8 тыс. кв. м в Серебряных Прудах, взять в аренду помещение площадью 311 кв. м для коммерческого использования в Богородском городском округе, приобрести земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м для индивидуального жилищного строительства в Егорьевске, приобрести нежилое здание площадью 394 кв. м с земельным участком площадью 1604 кв. м в Электростали.
На этой же неделе состоялось 27 аукционов по аренде и продаже имущества, аренде и продаже земельных участков, а также развитию застроенной территории.
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