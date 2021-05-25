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Более 25 тыс т мороженого планируют произвести предприятия Подмосковья за летний сезон
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 25 Мая 2021, 12:05
Предприятия Московской области планируют за лето 2021 года произвести свыше 25 тыс. тонн мороженого, рассказал РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
«За три летних месяца текущего года в Подмосковье планируется произвести более 20-25 тысяч тонн мороженого. Это порядка 200 млн штук весом 80-120 грамм – эскимо, стаканчиков, рожков, брикетов, батончиков и других видов по расфасовке мороженого», – сказал Сергей Воскресенский.
Министр также назвал самые популярные у жителей и гостей Подмосковья виды мороженого – пломбир и сорбет.
«Указанных объемов лакомства планируется достигнуть за счет деятельности пяти самых крупных основных производителей мороженого в Подмосковье, таких как «Чистая линия», «Лагуна Койл», «Фронери русс», «Богородский хладокомбинат» и «Дмитровский молочный завод», – уточнил Воскресенский.
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