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Цифровой контроль Подмосковья оказался лидером в рейтинге Минэкономразвития России
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 30 Июня 2021, 12:05
Подмосковье уже второй год входит в число регионов-лидеров по реализации целевой модели контрольно-надзорной деятельности (КНД) и занимает первое место в рейтинге Минэкономразвития России. Об этом информирует пресс-служба министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Регуляторная гильотина – действующая реформа контрольно-надзорной деятельности, направленная на уменьшение административной нагрузки на бизнес. Важную роль здесь играет цифровизация. В Московской области на цифровой контроль взято порядка 5 млн объектов. Это позволяет организовывать надзор автоматизированно и дистанционно, сокращая очные проверки», – рассказал министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.
Он добавил, что благодаря таким механизмам контрольно-надзорная деятельность, выстроенная в регионе, лидирует в рейтинге Минэкономразвития России уже в течение двух лет.
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