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Более 80 малых предприятий создали в Люберцах с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 16 Июля 2021, 12:05
В городском округе Люберцы с начала года создали более 80 новых предприятий малого бизнеса, рассказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«На территории городского округа Люберцы действует 57 крупных и средних предприятий, а также 17 455 субъектов малого бизнеса. За первое полугодие 2021 года были созданы 83 новые организации. Средняя заработная плата - 52 550 рублей. На территории округа реализуется 19 крупных инвестиционных проектов. Сумма привлеченных инвестиций - 19,2 млрд рублей», - пояснил Ружицкий.
Он уточнил, что с января по июнь 2021 года создано 672 новых рабочих места.
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