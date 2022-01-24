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Подмосковье вошло в десятку самых успешных регионов России по экономическому потенциалу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 24 Января 2022, 10:23
Московская область вошла в число регионов-лидеров рейтинга по экономическому потенциалу. Подмосковье заняло пятую строчку списка, информирует газета «Известия».
Рейтинг был составлен Фондом развития гражданского общества по итогам III квартала 2021 года. В топ-10 попали Москва, ЯНАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Тюменская, Свердловская области, Татарстан и Иркутская область.
Участников списка сравнивали по уровню развития реального сектора экономики, определяемого принятыми критериями оценки. Например, авторы рейтинга сравнивали уровень среднемесячной зарплаты по региону, а также совокупную прибыльность предприятий и организаций субъекта.
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