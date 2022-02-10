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В Подмосковье создали 649 образовательных комплексов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 10 Февраля 2022, 15:17
В Подмосковье функционируют 649 комплексов, задача которых - повышать качество образования детей и подростков, рассказал министр образования Московской области Илья Бронштейн.
«На территории Московской области на сегодняшний день создано 649 образовательных комплексов. В классическом понимании образовательный комплекс – это образовательная организация, реализующая разноуровневые и разнопрофильные образовательные программы», - сказал Бронштейн на заседании Мособлдумы.
Он добавил, что в Московской области насчитывается 99 объединений нескольких школ, 209 образовательных комплексов в виде объединений детских садов, а также 241 объединение школ и детсадов.
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