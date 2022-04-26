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Подмосковные семьи с 26 апреля могут подать заявление на выплату на детей от 8 до 17 лет
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 26 Апреля 2022, 15:15
Со вторника на портале госуслуг можно подать досрочное электронное заявление на новую президентскую выплату на детей от 8 до 17 лет, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Она предназначена тем семьям, чей доход на человека ниже прожиточного минимума. В Подмосковье он составляет 14748 рублей», – рассказала Ирина Каклюгина.
По ее словам, рассмотрение поданных заявлений начнется с 1 мая, а само пособие рассчитывается с 1 апреля.
«Выплата ежемесячная, ее размер зависит от дохода семьи: сумма может быть от 7 до 14 тысяч рублей. Деньги начнут поступать уже в мае, сразу за два месяца: за апрель и за май», – пояснила Каклюгина.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье особое внимание уделяют поддержке семей с детьми.
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