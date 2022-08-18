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Инфляция в Подмосковье замедляется третий месяц подряд
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 18 Августа 2022, 12:23
В июле 2022 года в Московской области годовая инфляция уменьшилась до 16,55% после 17,56% в предыдущем месяце, информирует пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.
Как отметили в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, на снижение инфляции оказывали влияние рост предложения ряда товаров, укрепление рубля в последние месяцы, а также сдержанная динамика спроса.
«Безусловно, сезонность оказывает свое влияние на экономические процессы. Но в целом, ситуация в бизнесе более-менее стабилизировалась. Разорванные деловые связи и логистика либо восстановлены, либо найдены альтернативы, ключевая ставка вернулась к нормальным показателям. Кроме того, Московская область предлагает довольно широкий пакет мер поддержки предпринимателям, что способствует довольно оптимистичным настроениям в бизнес-сообществе», – отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.
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