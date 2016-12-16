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Единый центр управления: переработку нефти и перегонку мазута на Марийском НПЗ проконтролирует из одной операторной

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Бизнес — 16 Декабря 2016, 21:26


Марийский НПЗ, Дмитрий МазуровНа Марийском нефтеперерабатывающем заводе создали единую операторную для управления двумя перерабатывающими и одной перегонной установками. В новом помещении оборудовали 7 современных автоматизированных рабочих мест.

Каждое из мест в зале операторов оснастили мощным компьютером с программами наблюдения за ходом переработки нефти (на АТ) и перегонки мазута на вакуумной установке (УВПМ). Текущее состояние этих процессов транслирует широкоформатный монитор. «Система слежения» уменьшает степень человеческого воздействия на работу технологического оборудования и сводит возможность любых ошибок к минимому. Подобное ПО используется на предприятиях известных во всем мире компаний - Dell, IBM, Fujitsu, Siemens.

Единый центр управления АТ и УВМП образовали ходе модернизации Марийского НПЗ. С 2014 года предприятие из Марийской Республики входит в состав Группы компаний «New Stream» Мазурова Дмитрия Петровича.

Марийский НПЗ, общая информация о заводе

Марийский нефтеперерабатывающий — второй перерабатывающий актив в структуре New Stream Group. Первый и основной, которым владеет группа компаний «Новый поток» (New Stream Group) — Антипинский НПЗ. Примечательно, что строительство двух промышленных объектов началось уже в постсоветскую эпоху. Год начала производства на заводе в Марий Эл — 1997-й, предприятия в пригороде Тюмени — 2006-й.
До смены владельца объем переработки на Марийском нефтеперерабатывающем заводе не превышал 1,4 млн. т. За первый год управления структура Дмитрия Петровича Мазурова увеличила мощность предприятия до 1,6 млн.т. и не собирается на этом останавливаться.

В 2015 году New Stream Group и Дмитрий Мазуров начали модернизацию завода. Утверждается, что программа интенсивного переоснащения завершится в 2019-м. Производительность Марийского НПЗ к концу срока должна составить 7,0 млн. т. На предприятии в течении ближайших нескольких лет обновят объекты первичной и вторичной переработки, доведут показатель ее глубины до 97%, перейдут к выпуску топлива стандарта «Евро-5».

Стоит отметить, что сегодня 90% грузоперевозок по железным дорогам в Марийской Республике — это транспорт нефтепродуктов именно с Марийского НПЗ. С осени 2016 предприятие отправляет мазут и на Антипинский НПЗ, как сырье для Установки глубокой переработки.

Репортаж: Долгих Юлия
Фото / видео: Чудинова Юлия   Мильштейн Юрий



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