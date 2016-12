Единый центр управления: переработку нефти и перегонку мазута на Марийском НПЗ проконтролирует из одной операторной

Марийский нефтеперерабатывающий — второй перерабатывающий актив в структуре New Stream Group. Первый и основной, которым владеет группа компаний «Новый поток» (New Stream Group) — Антипинский НПЗ. Примечательно, что строительство двух промышленных объектов началось уже в постсоветскую эпоху. Год начала производства на заводе в Марий Эл — 1997-й, предприятия в пригороде Тюмени — 2006-й. До смены владельца объем переработки на Марийском нефтеперерабатывающем заводе не превышал 1,4 млн. т. За первый год управления структура Дмитрия Петровича Мазурова увеличила мощность предприятия до 1,6 млн.т. и не собирается на этом останавливаться.

