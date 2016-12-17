Покупка дивана

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Бизнес — 17 Декабря 2016, 22:38
Покупатели диванов не всегда акцентируют внимание на внутреннем содержании. А зря. Нужно знать, из какого материалы сделаны подушки, как работают диванные конструкции.
Для кого-то диван – это место для отдыха. Кто использует его только в качестве места для сна. А некоторые и вовсе с него не поднимаются. Согласно утверждениям специалистов самое полезное состояние для человека – состояние лежания. Поэтому такая мебель как диван либо кушетка – неотъемлемые атрибуты нашего существования.
Диваны Атланта сегодня следуют в ногу со временем. Сегодня функции его изменились, как и строение. Нет сейчас такого дивана, который не трансформировался бы в место для сна. А некоторые диваны и вовсе снабжены колесами для удобного перемещения по комнате. А также выдвижными конструкциями для хранения различных мелочей. Эта мебель сегодня изготавливается без ножек и подлокотников. Самый популярный сейчас диван – еврокнижка представляет собой прямоугольное сиденье. Борьба за клиента сегодня ведется при помощи современных материалов.
Строение мебели.
Диванные подушки гарантируют мебели долгую жизнь. Это система каркас + пружины + прокладки. Любые другие варианты долго вам не прослужат. Это прежде всего модели с заменой пружин на поролон, синтепон, использование актуальных материалов – дюрафила или спандбонда. Если вы не стремитесь приобрести стоящую вещь, то подойдет и диван без пружин, однако его оснащение должно включать полноценные отрезы материалов, а не поролоновую крошку. Добротную мебель выдает пружинный блок.
Если хотите, чтобы конструкция прослужила вам долго, то и пружин в нем должно быть немало. Они должны находится в специальных выемках, конструкция должна иметь сетку и прокладку из войлока.
Еще один немаловажный момент – надежность деревянной фурнитуры. Акцентируйте внимание на просушку дерева, из которого сделано основание. Все элементы ДСП должны быть вскрыты специальной краской. Оптимальнее всего покупать диван с каркасом из металла.
Механизмы работы дивана.
Диваны работают по таким принципам: книжка, раскладушка, выдвижные конструкции. Сегодня выпускаются такие диваны, в которых можно собрать все. Определенные модели собираются быстро и походят на автосиденья.
Самый лучший вариант – книжка. Он подойдет тем, кто использует мебель лишь в качестве спального места. Дольше всего прослужат диваны немецкого изготовления.
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