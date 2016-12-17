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Трансформаторы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 17 Декабря 2016, 22:42
Трансформатор представляет собой тип электрооборудования, который нужен для получения напряжения, для повышения или понижения переменного тока.
Трансформатор – это возможность грамотно распределить электроэнергию на различных объектах – сельского, городского или промышленного уровня. Трансформатор обычно включает несколько устройств. Прежде всего это:
-силовая установка, которая обеспечивает безопасную работу системы
-электрическая установка для разброски входящей энергии по разным цепям, которую принято называть распределитель
-для стабильной частоты тока используют автоматическое управление
-защитные механизмы, поддерживающие подстанцию на нужном уровне
-дополнительное оборудование.
Многие предприятия, производящие ктп трансформаторные подстанции, занимаются и их обслуживанием.
Разновидности трансформаторов.
Есть несколько групп. Которые могут описать те или иные виды трансформаторов. Для того, чтобы понять, как они работают, нужно проанализировать каждый тип.
Первая разновидность – понижающие трансформаторы. Они меняют первичное напряжение на вторичное.
Вторая разновидность – повышающие подстанции. Их задача состоит в преобразование полученного напряжение в значительно высшее. Подстанции также делятся на местные и районные. В их задачи входит распределение энергии по абонентам. Для того, чтобы выполнить поставленные задачи станции перенимают энергию, а после распределяют.
Различаются трансформаторы и по типу напряжения:
-узловые. Работают в пределах 110… 220 кВ. Они перенимают энергию от основной системы и распределяют ее по трансформаторам, без преобразования.
-трансформаторы глубокого ввода. Работают в пределах 35…220 кВ. Питаются от энергетической системы или основного распределительного пункта. В их задачи входит обеспечение группы трансформаторов или больших объектов.
-понижательные. Этот тип трансформаторов распределяет энергию по всему объекту. Подстанции запитывают приемники напряжения.
-тяговые. Нужны для обеспечения трамваев и любого другого транспорта энергией.
Трансформаторы также делятся по охвату территории:
-локальные. Это развлекательные центры, к примеру.
-местные. Трансформация напряжения для предприятий в границах района.
-районные. Распределяют напряжение по всему городу.
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