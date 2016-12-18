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Свадебная мода 2017

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Бизнес — 18 Декабря 2016, 20:06

Оригинальное и изысканное свадебное платье - это мечта каждой невесты. С каждым годом, всемирно известные дизайнеры представляют эксклюзивные модели сказочных платьев, в которых невесты могут почувствовать себя настоящими принцессами.
В зависимости от типа фигуры и личных предпочтений следует выбирать «правильное свадебное платье». Одним из универсальных вариантов свадебного must have является корсетная модель платья с пышной юбкой. Такое свадебное платье подойдет к любому типу фигуры и отлично сочетается с любыми аксессуарами. Кроме того, пышная юбка изысканно смотрится с белым мехом, более чем уместно в зимнюю пору.
Для сторонников универсального casual, у модных дизайнеров также припасена хорошая новость. Тренд 2017 - это свадебные платья из атласа и кружева. Атласное платье в сочетании с грациозным поясом и длинной фатой отлично подчеркнет хрупкость фигуры и придаст свадебному образу особый шарм.
Кроме корсетных пышных платьев и грациозных полуприлегающих моделей, особым спросом пользуются платья с открытой спиной или с смелым декольте. Шелковое платье с элементами кружева и открытой спиной станет настоящей находкой для стройной невесты среднего роста, а кокетливое декольте в форме «сердечка» отлично подчеркнет аппетитные формы невесты.
Для того, чтобы платье не только удачно подчеркнула фигуру, но и стало волшебным инструментом в создании особого образа, современные модельеры выбирают вышивки и аппликации в качестве эксклюзивного декора платья. Аппликации, вышивка или тонкое кружево может использоваться как по корсетной части платья, так и по всей его длине. В сочетании с ажурными перчатками и длинным шлейфом такой вариант свадебного наряда будет выглядеть стильно и роскошно одновременно.
Также модными элементами в оформлении свадебного платья в 2017 году станут оригинальные комбинации различных фактур тканей. Это может быть, как традиционный шелк в сочетании с ажуром, так и смелые комбинации кружева, атласа и даже кожи.
Что выбрать, изящное свадебное платье с вышивкой, или пышное платье с ажурной вставкой на лифе - все зависит от предпочтений невесты.
Все эти и множество других вариантов свадебных платьев Вы найдете на нашем сайте okci.in.ua/

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