Свадебная мода 2017

Оригинальное и изысканное свадебное платье - это мечта каждой невесты. С каждым годом, всемирно известные дизайнеры представляют эксклюзивные модели сказочных платьев, в которых невесты могут почувствовать себя настоящими принцессами.В зависимости от типа фигуры и личных предпочтений следует выбирать «правильное свадебное платье». Одним из универсальных вариантов свадебного must have является корсетная модель платья с пышной юбкой. Такое свадебное платье подойдет к любому типу фигуры и отлично сочетается с любыми аксессуарами. Кроме того, пышная юбка изысканно смотрится с белым мехом, более чем уместно в зимнюю пору.Для сторонников универсального casual, у модных дизайнеров также припасена хорошая новость. Тренд 2017 - это свадебные платья из атласа и кружева. Атласное платье в сочетании с грациозным поясом и длинной фатой отлично подчеркнет хрупкость фигуры и придаст свадебному образу особый шарм.Кроме корсетных пышных платьев и грациозных полуприлегающих моделей, особым спросом пользуются платья с открытой спиной или с смелым декольте. Шелковое платье с элементами кружева и открытой спиной станет настоящей находкой для стройной невесты среднего роста, а кокетливое декольте в форме «сердечка» отлично подчеркнет аппетитные формы невесты.Для того, чтобы платье не только удачно подчеркнула фигуру, но и стало волшебным инструментом в создании особого образа, современные модельеры выбирают вышивки и аппликации в качестве эксклюзивного декора платья. Аппликации, вышивка или тонкое кружево может использоваться как по корсетной части платья, так и по всей его длине. В сочетании с ажурными перчатками и длинным шлейфом такой вариант свадебного наряда будет выглядеть стильно и роскошно одновременно.Также модными элементами в оформлении свадебного платья в 2017 году станут оригинальные комбинации различных фактур тканей. Это может быть, как традиционный шелк в сочетании с ажуром, так и смелые комбинации кружева, атласа и даже кожи.Что выбрать, изящное свадебное платье с вышивкой, или пышное платье с ажурной вставкой на лифе - все зависит от предпочтений невесты.

