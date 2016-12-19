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Чехол-книжка
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Декабря 2016, 00:41
Мобильные телефоны сегодня используют практически все, а для этой чувствительной техники нужна качественная защита. На рынке сегодня можно найти различные вариантов чехлов.
Чехол-книжка состоит из откидной крышки. Она обеспечивает комфортный доступ к телефону. Чехол-книжка X-Level для Xiaomi Mi Pad (PIPILU, черный) удобен для ношения в сумке, так как дисплей устройства хорошо защищен.
Как правило, эти чехлы изготавливаются из качественных материалов. Обязательно наличие отверстия для камеры, а также панели для регулирования громкости. Закрываются изделия быстро, однако не защищают телефон от воздействия пыли. Не забывайте об этом, если будете часто использовать телефон.
В качестве материалов для чехла может использоваться пластик. Он отличается гибкостью и долговечностью. Термопластик – устойчив к колебаниям температур, морозоустойчив, невосприимчив к ультрафиолету. Такой чехол не замедлит работу телефона. Характерная особенность – доступная цена. Модели термопластичных чехлов рассчитаны на молодежную категорию.
Помимо того, магнитный фиксатор часто прикасается к дисплею, что вызывает потертости на нем. Чехлы-книжки – оптимальный вариант для больших смартфонов, так как обеспечивают надежное их крепление.
Выбирая чехлы-книжки нужно акцентировать внимание на тип фиксации, лучше если есть защитное обрамление по всему периметру изделия. Именно она будет удерживать телефон внутри и защитит его от механических повреждений.
Покупая чехол-книжку не забывайте обращать внимание на качество материала, габариты телефона. Если вам не нужно дополнительное место для различных мелочей, то книжка – это то, что вам нужно.
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