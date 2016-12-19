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Декоративный экран на батарею отопления
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Бизнес — 19 Декабря 2016, 00:46
Часто чугунные батареи исправно работают, однако внешний их вид заставляет желать лучшего. Новые батареи хоть и более привлекательны, не всегда вписываются в обстановку. Обновить внешний вид батарей позволят экраны для радиаторов.
экран на батарею отопления представляет собой декоративное обрамление, которое изготавливается из различных материалов. Однако, чтобы они выполняли свои функции и не мешали работе радиатора, нужно разбираться в их особенностях.
Два основных достоинства этого изделия. Первое: защита батареи от механического воздействия, в особенности, если изделие хрупкое. Второе: экраны украшают батареи, создавая уютную атмосферу в доме.
Однако отмеченные плюсы не отменяют некоторых недостатков. Самый явный минус от использования этого декоративного изделия – ухудшение теплообмена между батареей и комнатой. Так как даже простые и легкие экраны могут ухудшить отток нагретого воздуха. Но если подойти к выбору экрана грамотно, то можно свести все отрицательные моменты к минимуму.
Типы экранов.
Различаются по дизайну, особенностям установки, материалу производства. Часто экраны делают из дерева, пластика или металла.
Экраны из дерева. Широко распространены, так как изготавливаются в большинстве случаев собственноручно. Делают их из фанеры, дсп, мдф. Характеризуются эти модели разнообразием форм.
Экраны из пластика. Наиболее практичная модель. Среди его преимуществ – разнообразие моделей и оттенков. Из-за колебаний температур может поменять форму. Через несколько лет нужно будет подыскивать новый экран. Ввиду доступности изделия это не отразится на личном бюджете.
Экран из металла. Отличается долговечностью. Изготавливаются из алюминия или стали. Таким экранам не страшны колебания температур и влажность.
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