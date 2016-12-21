четверг
|
Можно ли приобрести непромерзающие двери?
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 21 Декабря 2016, 16:07
Очень суровые и снежные российские зимы вынуждают многих наших соотечественников искать варианты комплексного утепления двери или даже их замены на иные модели, более утепленные и качественные. Самым правильным решением будет просто купить двери металлические утепленные, которые имеют специальную термовставку, эффективно препятствующую обледенению. Несмотря на то, что такие изделия являются более дорогостоящими, их цена всецело себя оправдывает и конструкция служит на протяжении очень долгого времени.
Неприятное промерзание, которое приводит к быстрым теплопотерям в помещении
Неприятное промерзание двери в зимний период?
Ошибочно полагать, то в промерзании нет ничего страшного, поскольку здесь все как все наоборот, о чем свидетельствует практика людей, проживающих северных регионах нашей страны. Обледенение крайне вредно сказывается как на практических, так и на эстетических свойствах изделия, в результате чего дверь мгновенно теряет свою привлекательность и эстетику. Само собой, это также негативно сказывается и на теплоизоляционных свойствах, поскольку конструкция перестает быть утеплителем и практически полностью проводит холод и мороз. Результат - потеря драгоценного тепла и необходимость в дополнительном отоплении. К дополнительным негативным явлениям промерзания относят:
Какие факторы приводят к промерзанию двери?
Следует отметить, что любая дверная конструкция рассчитана на определенные температуры эксплуатации, включая минусовые, на что обязательно следует обращать внимание перед покупкой. Пренебрежение данным фактором может привести к тому, что в зимний период времени на двери будет образовываться неприятная наледь. Если же говорить об основных факторах, которые приводят к такому неприятному явлению, то они следующие:
1. Резкие температурные перепады между внешней и наружной стенками конструкции. Когда полотно толстое, и между ними проложен утеплительный материал, разница температуры не большая, поэтому дверь хорошо выдерживает даже очень сильные морозы. В противном случае на внутренней стороне плотна будет появляться конденсат, который впоследствии станет просто замерзать и превращаться в лед. Также следует отметить, что в летний период времени постоянная влага может привести к возникновению опасных грибковых инфекций.
2. Нет утеплительной прослойки. Очень плохо, когда стальная дверь не имеет пенопластового/пенополистиролового или минерализованного утеплителя так как это неизбежно ведет к негативным явлениям промерзанию. Помимо этого все тепло просто улетучивается прямо сквозь полотно.
Продуманная конструкция с теплоизоляцией не приведет к таким последствиям
Двери TERMOWOOD - лучшее соотношение качества и цены
В заключение стоит добавить, что только качественная и сертифицированная дверь в коттедж может гарантировать отсутствие наледи. А поскольку такое изделие люди покупают, как правило, на ближайшие 10-15 лет, то выбирать лучше всего только проверенные конструкции производителя TERMOWOOD. Огромная линейка моделей, высокая надежность и длительная гарантия подтверждают, что данному производителю всецело можно доверять.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером 0 -2 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры