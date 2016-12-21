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Можно ли приобрести непромерзающие двери?

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Бизнес — 21 Декабря 2016, 16:07

Очень суровые и снежные российские зимы вынуждают многих наших соотечественников искать варианты комплексного утепления двери или даже их замены на иные модели, более утепленные и качественные. Самым правильным решением будет просто купить двери металлические утепленные, которые имеют специальную термовставку, эффективно препятствующую обледенению. Несмотря на то, что такие изделия являются более дорогостоящими, их цена всецело себя оправдывает и конструкция служит на протяжении очень долгого времени.


Неприятное промерзание, которое приводит к быстрым теплопотерям в помещении

Неприятное промерзание двери в зимний период?

Ошибочно полагать, то в промерзании нет ничего страшного, поскольку здесь все как все наоборот, о чем свидетельствует практика людей, проживающих северных регионах нашей страны. Обледенение крайне вредно сказывается как на практических, так и на эстетических свойствах изделия, в результате чего дверь мгновенно теряет свою привлекательность и эстетику. Само собой, это также негативно сказывается и на теплоизоляционных свойствах, поскольку конструкция перестает быть утеплителем и практически полностью проводит холод и мороз. Результат - потеря драгоценного тепла и необходимость в дополнительном отоплении. К дополнительным негативным явлениям промерзания относят:

  • Затрудненное проворачивание ключа в замке
  • Дополнительная нагрузка на петлевые механизмы
  • Высокая нагрузка на ручку, которая сможет просто поломаться

Какие факторы приводят к промерзанию двери?

Следует отметить, что любая дверная конструкция рассчитана на определенные температуры эксплуатации, включая минусовые, на что обязательно следует обращать внимание перед покупкой. Пренебрежение данным фактором может привести к тому, что в зимний период времени на двери будет образовываться неприятная наледь. Если же говорить об основных факторах, которые приводят к такому неприятному явлению, то они следующие:

1. Резкие температурные перепады между внешней и наружной стенками конструкции. Когда полотно толстое, и между ними проложен утеплительный материал, разница температуры не большая, поэтому дверь хорошо выдерживает даже очень сильные морозы. В противном случае на внутренней стороне плотна будет появляться конденсат, который впоследствии станет просто замерзать и превращаться в лед. Также следует отметить, что в летний период времени постоянная влага может привести к возникновению опасных грибковых инфекций.

2. Нет утеплительной прослойки. Очень плохо, когда стальная дверь не имеет пенопластового/пенополистиролового или минерализованного утеплителя так как это неизбежно ведет к негативным явлениям промерзанию. Помимо этого все тепло просто улетучивается прямо сквозь полотно.


Продуманная конструкция с теплоизоляцией не приведет к таким последствиям

Двери TERMOWOOD - лучшее соотношение качества и цены

В заключение стоит добавить, что только качественная и сертифицированная дверь в коттедж может гарантировать отсутствие наледи. А поскольку такое изделие люди  покупают, как правило, на ближайшие 10-15 лет, то выбирать лучше всего только проверенные конструкции производителя TERMOWOOD. Огромная линейка моделей, высокая надежность и длительная гарантия подтверждают, что данному производителю всецело можно доверять.



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