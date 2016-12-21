Налог на селфи и запрет скользкой обуви как мера безопасности

Популярность селфи сегодня настолько высока, что эти снимки делают даже в самых опасных и необычных местах. Причем чем экстремальней вид на фото, тем выше оно ценится. Подобный подход к проведению фотосъемок приводит к множеству несчастных случаев, причиной которых становится невнимательность туристов. Ведь в поисках привлекательного ракурса они не смотрят под ноги, а сосредотачивают взгляд на экране камеры.

Уже две трагедии произошли в Хорватии. Популярным здесь местом для посещения считается национальный парк "Пливицкие озера". Люди идут сюда, чтобы насладиться великолепными видами гротов, пещер, водопадов и других водоемов. И порой забираются на скалы, чтобы запечатлеть себя на фоне этой удивительной красоты. Поднявшись на высоту в 70 метров, пожилая туристка из Словакии сорвалась и упала в низ, спасти ее не удалось. Более молодой гость из Канады тоже свалился с этого обрыва, но сумел выжить. И такие случаи стали повторяться довольно часто. Поэтому администрация заповедника ввела правила, запрещающие проходить на его территорию в скользкой и неудобной обуви вроде шлепанец без задников.

Такое селфи – удовольствие весьма сомнительное. Да и качество снимков, сделанных с помощью телефона, не будет хорошим. Профессиональные фотокамеры позволяют фотографировать с более высокой четкостью, обладают множеством дополнительных функций и удобны в использовании. А научиться делать качественное фото можно с помощью этой статьи http://sport-weekend.com/nyuansy-fotomasterstva.htm.

Каждый год в "Пливицких озерах" люди гибнут по собственной глупости и невнимательности. Больше 1000 пострадавших вызволяют спасатели из различных пещер, снимают со скал и обрывов. Руководству национального парка пришлось даже обратиться к туристам с просьбой вести себя разумнее и не искать опасных приключений.

Виды в этом месте необычайно красивы, такого великолепного зрелища нигде больше не встретишь. Заповедник даже признан частью Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Но ни один пейзаж не стоит человеческой жизни, об этом каждый турист должен помнить, отправляясь такое экстремальное путешествие. Недаром власти Мексики, в которой тоже полно подобных завораживающих и опасных мест, пошли на более кардинальные меры и ввели налог на селфи. Но люди готовы даже платить деньги, лишь бы им разрешили снимать себя на телефон. Десятки лайков и слава в социальных сетях заставляют молодежь и взрослых забыть об осторожности.