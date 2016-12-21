YouDo для основной и дополнительной работы

Немало людей часто задумывается о том, где и какими способами можно подработать. Кому-то не хватает основной работы, и они хотели бы иметь небольшой дополнительный заработок. А кто-то ищет способы подзаработать денег только на время, пока не найдет хорошую работу с достойной оплатой. Так часто случается, когда люди переезжают жить в новый город, как правило, это Москва или Санкт-Петербург. Дополнительный заработок ищут также и студенты, у которых к сожалению, нет времени на то, чтобы устроится на работу, но у них есть два-три часа в день для того, чтобы подзаработать хоть какие-то карманные деньги. Если речь идет о больших городах, то там, как правило, работу найти всегда непросто. Ведь приезжих гораздо больше, чем рабочих мест. Но все-таки найти подработку вполне реально.

Как подработать в городе

В принципе, если вы живете даже в небольшом городе, то поиск работы не должен вызывать у вас больших сложностей. Другое дело, когда вы ищите такую вакансию, которая бы полностью устраивала вас как в оплате вашего труда, так и условий, на которых вы работаете. Но так как вы нуждаетесь в подработке, а кто-то и вовсе, во временном заработке, найти его оказывается еще проще. Для начала, вам нужно определиться с тем, что вы умеете. Например, вы хорошо разбираетесь в компьютерах, и программном обеспечении. Тогда, вы можете работать мастером на выезде, помогать людям учиться использовать компьютер для личных целей, или выполнять мелкий ремонт. В век информационных технологий - это очень вакантное место, но всяческих мастеров также очень много, поэтому приходится очень постараться, чтобы найти своих клиентов.

Еще одним хорошим вариантом, в случае если вы владеете компьютером, будет программирование, разработка логотипов, обработка фотографий, дизайн, создание сайтов. Как правило, это достаточно оплачиваемая деятельность, и к тому же, чтобы ей заниматься вам не надо никуда выходить. Сейчас очень много программистов, веб-дизайнеров и других людей, связанных с компьютерными технологиями, работают прямо из дома. В любом случае, вариантов вашей деятельность еще очень много. Быть может вы неплохой сантехник, или хорошо знаете законы и готовы оказать юридическую помощь, а быть может, вы просто можете убираться дома или в офисах. Вариантов огромное количество, а что самое важное, на все эти сферы деятельности есть большой спрос. «Но существует и большая конкуренция!» - скажете вы. Да, это так, но есть отличный сервис youdo.com, основанный Денисом Кутергиным и бизнесменом Алексеем Гидиримом, на котором вы сможете без труда найти заказы на такую работу.

Сервис, который сводит заказчика и исполнителя

Конкуренция действительно играет большую роль. Но что если найти такую площадку, где люди просто выкладывают задание, а ты вовремя на него откликаешься и получаешь работу? Если вы думаете, что таких не существует, то вы ошибаетесь. Представляем вашему вниманию недавно запустившийся сервис YouDo. Данный сервис занимается тем, что сводит заказчика, то есть простого человека, которому понадобилась какая-либо помощь, и вас - исполнителя, который может выполнить такое задание за определенную стоимость.

Представьте себе такую ситуацию, что человек обнаружил, что у него дома стала протекать труба. Первое, что ему придет в голову, это вызвать мастера. Но как нам известно сантехник работающий в организованной фирме обойдется достаточно недешево. Зачем переплачивать, когда существует отличный сервис YouDo. Тогда человек берет в руки свой смартфон, заходит в приложение YouDo и создает задание, в котором просит, чтобы в течении часа к нему приехал сантехник и починил водопровод. Вы же в свою очередь, работая в сервисе, видите ленту заданий, которые еще не нашли своего исполнителя. Вы видите данное задание и откликаетесь на него. Человек подтверждает вас на роль исполнителя, и вы уже можете выезжать на работу. Очень просто и удобно, не так ли? Задание с водопроводов, конечно, просто пример, категорий заданий достаточно много, вы можете выполнить курьерскую перевозку, починку компьютера, уборку в офисе или дома, оказать юридическую помощь, здесь все зависит только от вас, и от того, что вы умеете.

Как мне начать работать в YouDo?

Для того, чтобы вы смогли начать выполнять задания на YouDo, вам необходимо пройти процесс регистрации, затем подтвердить свой аккаунт, и отправить модераторам заявку о том, что вы желаете работать в качестве исполнителя. Как правило, заявку рассматривается один-два дня, после чего с вами проведут онлайн собеседование, подтвердят вашу личность с помощью паспортных данных, и только потом откроют вам доступ к заданиям. Как только доступ открыт, вы можете начинать зарабатывать на сервисе YouDo. Работать вы можете столько, сколько считаете нужным. Соответственно, размер вашего заработка зависит только от вас.