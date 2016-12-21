Украинская гривна – самая красивая в мире валюта

В мире существует огромное количество валют. В большинстве стран пользуются долларом или евро. Но в этот раз случилось так, что эксперты из Швейцарии выбрали наиболее красивую в мире денежную единицу – гривну. Украинская валюта удостаивается такого "звания" не впервые.

На заседании по проблемам эстетики Международного финансового банка приняли решение, что именно украинские деньги являются самыми интересными и эстетичными. Конечно же, швейцарцы выделили пять стран с самыми красивыми деньгами.

Наиболее красивые валюты по версии Международного банка

Среди них гривна, доллар Австралии, привычное евро, болгарские левы, ну и, конечно, доллар США. Не в первый раз гривна названа "красавицей": еще восемь лет тому назад Международный финансовый банк отметил таким высоким званием украинскую денежку. Также украинская валюта признана не только наиболее красивой, но и самой выносливой, то есть она изнашивается не так сильно, как остальные.

Историк Ирина Недачина упоминает о том, что гривна была еще в Древней Руси, ее упоминали в Берестяных грамотах. До этого в Руси был рубль, и назывался он так, потому что кусок золота или серебра рубили на мелкие части. А понятие гривны ввел князь Владимир. Со временем название валюты утратилось. Но потом ее ввели на Украине в 1918 году, когда пришла к власти Директория. Потом в обиход вошли советские рубли – Украина стала частью СССР. После 5 лет независимости Украины, в сентябре 1996 года гривна снова стала постоянной государственной валютой.

Валюта в обиходе

В обиходе есть такие банкноты: одна гривна, две, пять, десять, двадцать, пятьдесят, сто, двести и пятьсот. На одной гривне размещен князь Владимир Великий, на двух – князь Ярослав, на пяти – гетман Богдан Хмельницкий, десяти – Иван Мазепа и т.д. Сзади валюты размещены разнообразные культурные памятки архитектуры, например, Софиевский собор в Киеве, Львовская опера, некоторые памятники Херсонеса. Художественной частью оформления гривен занимался Василий Лопата. Его имя можно увидеть в книжках с картинками к "Слову о полку Игореве", украинским национальным сказкам.

С того момента как украинская валюта появилась на рынке, она была обесценена по отношению к американским деньгам почти вчетверо. Дальше было еще хуже, ведь по причине кризиса в 2008 году она упала до уровня восемь гривен за один доллар.

Сейчас за один доллар на рынке просят больше 27 грн., и негативные тенденции продолжают усиливаться.