Новогодняя концертная программа

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 22 Декабря 2016, 16:02
В преддверии праздников время пролетает быстро, приближая событие, которого так сильно ждут и взрослые, и детки. Многие проведут зимние праздники в окружении семей, за праздничным столом. Каникулы же горожане будут отмечать на катках и елках, и многих других праздничных событиях, которыми можно разнообразить досуг. В преддверии праздника Москва погружается в волшебную сказку. Оказываясь в этом городе даже самые заядлые скептики становятся детьми. Все запланированные события стоит увидеть своими глазами. Все праздничные программы в Москве в этом Новом году будут веселыми и неповторимыми. О чем свидетельствует афиша концертов Москвы. В преддверии зимних праздников афиши переполнены приглашениями на новогодние «елки», на увлекательные квесты с замысловатыми ребусами. На таких мероприятиях и родители не против побывать. В этом году самыми интересными можно назвать такие события: Кремлевская елка, балет «Щелкунчик», опера «История Кая и Герды». С 25 декабря детвору приглашают на Кремлевскую елку. В течение 60 лет проходит это массовое событие. Ежегодно самые лучшие артисты и музыканты готовят для детей фееричные программы. В Кремлевском дворце также пройдут хоровод у елки, конкурсы, представление с увлекательным сюжетом и спецэффектами. Однако билеты на представление придется покупать заблаговременно, так как перед праздниками они расходятся очень быстро. Ежегодно и в Большом театре представляют масштабное шоу. «Щелкунчик» напоминает зрителям о волшебстве, чуде, праздниках. Спектакль придется по душе, как взрослым, так и детям. Кроме того, Большой театр готовит оперу «История Кая и Герды». Это представление понравится зрителям любой возрастной категории. Происходящее на сцене позволит зрителям приобщиться к опере.
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